♀♂ Гостиная дл...
Новые темы сайтаэто ВКУСНОреальная историяпсихологияНевыдуманные исто...о женщинахсемьяГлавная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

♀♂ Гостиная для друзей

36 761 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Мова вообще переделка с русского.Ту фразу что я написал например,слово"Пытаньечкояот слова русского"пытать",тоесть сп...Смiшна мова: каки...
  • Eduard
    Например"Пытаньечко до вас"! Что означает:"Вопрос к вам" !Смiшна мова: каки...
  • Run Николаева
    10 лет работала в чисто мужском коллективе. Ни одна баба столько не трындит.3 неудобных вопро...

Умная Галя!...

Умная Галя!...

Однажды Галина познакомилась на сайте знакомств с настоящим американским полковником! Ричард, так звали бравого офицера, прекрасно писал по-русски, и они стали общаться ежедневно, по несколько часов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вера Голубь
Да уж, письма были и из Нигерии... и рассказы о бравых офицерах, служащих в Афганистане... Но достаточно было  проверки письма- откуда оно на самом деле отправлено- разные были места... и маленькие амерские городишки, и Питер и Нигерия😂
Ответить
11 час.
Eduard
Главное полковник просит денег ! Смошно! Сразу не догодалась лохушка?
Ответить
11 час.
Eduard
А фоторгафия может быть чужая,или одолжен костюм!
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх