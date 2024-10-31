Умная Галя!...

Вера Голубь

Да уж, письма были и из Нигерии... и рассказы о бравых офицерах, служащих в Афганистане... Но достаточно было проверки письма- откуда оно на самом деле отправлено- разные были места... и маленькие амерские городишки, и Питер и Нигерия😂