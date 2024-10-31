Однажды Галина познакомилась на сайте знакомств с настоящим американским полковником! Ричард, так звали бравого офицера, прекрасно писал по-русски, и они стали общаться ежедневно, по несколько часов.
Умная Галя!...
Комментарии
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Вера Голубь
Да уж, письма были и из Нигерии... и рассказы о бравых офицерах, служащих в Афганистане... Но достаточно было проверки письма- откуда оно на самом деле отправлено- разные были места... и маленькие амерские городишки, и Питер и Нигерия😂
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11 час.
Eduard
Главное полковник просит денег ! Смошно! Сразу не догодалась лохушка?
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11 час.
Eduard
А фоторгафия может быть чужая,или одолжен костюм!
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11 час.
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