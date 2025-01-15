Рогов: Дзержинск в ДНР перешел под контроль российской армии

Российские войска взяли под свой контроль Дзержинск (украинское название — Торецк) в ДНР. Об этом сообщил РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
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