Российские эксперты рассказали, почему политическая карьера Зеленского должна завершиться трибуналом Ирэн ОрлонскаяПостоянный представитель республики Крым при президенте РФ, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов выразил мнение, что политическая карьера украинского президента Владимира Зеленского должна завершиться трибуналом.
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