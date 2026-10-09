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Царьград

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В Ростове судебные приставы выгоняют продавцов с рынка Темерник

В Ростове судебные приставы выгоняют продавцов с рынка Темерник

В Ростове-на-Дону утром 9 октября судебные приставы повторно потребовали от продавцов рынка Темерник освободить торговые площади, не назвав точных сроков.

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