Умер автор слов к песне "Александра" из фильма "Москва слезам не верит"

Дмитрий Сухарев также был известен как бард и действительный член Российской академии естественных наукНа 95-м году жизни скончался Дмитрий Сухарев (Сахаров), автор стихов к культовой песне "Александра" из оскароносного фильма "Москва слезам не верит".