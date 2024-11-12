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Царьград

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Умер автор слов к песне "Александра" из фильма "Москва слезам не верит"

Умер автор слов к песне "Александра" из фильма "Москва слезам не верит"

Дмитрий Сухарев также был известен как бард и действительный член Российской академии естественных наукНа 95-м году жизни скончался Дмитрий Сухарев (Сахаров), автор стихов к культовой песне "Александра" из оскароносного фильма "Москва слезам не верит".

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