Переосмысление военного присутствия Америки в Европе может способствовать урегулированию конфликта на Украине, считает британское издание UnHerd.
UnHerd: Америка может остановить конфликт на Украине, сократив войска в ЕС
Комментарии
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виталий панов
Пока враг не разбит до полной капитуляции,как было во время ВОВ и капитуляция империалистической Японии,ни какого мира на планете не будет!Так что так называемый"мирный договор"нужен Западу и Украине для накопления вооружения и подготовки ВСУ для новой войны с Россией!
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14 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
А может этим западным странам не надо НОС СВОЙ СОВАТЬ..и оружие присылать????
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12 час.
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