UnHerd: Америка может остановить конфликт на Украине, сократив войска в ЕС

виталий панов

Пока враг не разбит до полной капитуляции,как было во время ВОВ и капитуляция империалистической Японии,ни какого мира на планете не будет!Так что так называемый"мирный договор"нужен Западу и Украине для накопления вооружения и подготовки ВСУ для новой войны с Россией!