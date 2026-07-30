«Сына мы прятали как могли»: как украинский «Белый ангел» крадёт детей в оккупированных ВСУ районах

Чем дальше продвигаются наши войска, зачищая населённые пункты от врага, тем больше появляется свидетельств о зверствах ВСУ и Нацполиции по отношению к мирным жителям на оккупированных Украиной территориях.
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