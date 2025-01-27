Гаити создаст экстренные группы помощи на фоне депортаций в США

Гаити создаст круглосуточные группы поддержки для своих граждан в США из-за политики депортации. Министерство иностранных дел учредит их в посольствах и консульствах, чтобы гарантировать помощь и консультации по правам при арестах и других мерах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии