Козлов третий раз обыграл соперника из топ-50. По ходу матча он упал на корт из-за судорог

Стефан Козлов за 3 часа 21 минуту обыграл Григора Димитрова в первом круге турнира в Акапулько (7:6, 5:7, 6:3).

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