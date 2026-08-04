Двухлетний стартап Mariana Minerals привлёк $310 млн на создание автономных шахт для обеспечения ИИ-индустрии металлами

Компания получила оценку $1,5 млрд и хочет добывать медь и литий в США с помощью собственного ИИАмериканский стартап Mariana Minerals привлёк $310 млн в раунде Series B при оценке компании в $1,5 млрд для разработки и управления собственными месторождениями меди и лития с использованием искусственного интеллекта.
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