Дипломат Ульянов счел обнадеживающими результаты переговоров США и Ирана

Михаил Ульянов, постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене, счел обнадеживающими результаты состоявшихся в Омане переговоров между Соединенными Штатами и Ираном по ядерной программе исламской республики.
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