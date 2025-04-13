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Дипломат Ульянов счел обнадеживающими результаты переговоров США и Ирана

Дипломат Ульянов счел обнадеживающими результаты переговоров США и Ирана

Михаил Ульянов, постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене, счел обнадеживающими результаты состоявшихся в Омане переговоров между Соединенными Штатами и Ираном по ядерной программе исламской республики.

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