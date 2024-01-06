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Политик Филиппо призвал к уничтожению НАТО ради наступления мира

Политик Филиппо призвал к уничтожению НАТО ради наступления мира

Французский политик Флориан Филиппо призвал к ликвидации НАТО для достижения мира. В своем твиттере (Twitter) он заявил, что Североатлантический альянс использовал «марионетку Владимира Зеленского», чтобы разрушить экономику стран и привести их к нищете, а также отправить сотни тысяч украинцев на бессмысленную смерть.

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