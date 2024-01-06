Французский политик Флориан Филиппо призвал к ликвидации НАТО для достижения мира. В своем твиттере (Twitter) он заявил, что Североатлантический альянс использовал «марионетку Владимира Зеленского», чтобы разрушить экономику стран и привести их к нищете, а также отправить сотни тысяч украинцев на бессмысленную смерть.