Any peace agreement with Russia should be put to a referendum, since the Ukrainian people should have the right to vote in a decision that may entail the loss of territory, Volodymyr Zelensky said in an interview with Fox News.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым