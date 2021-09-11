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Почему снайпер Людмила Павличенко скрыла информацию о своём сыне

Почему снайпер Людмила Павличенко скрыла информацию о своём сыне

В литературе советских лет тот факт, что у знаменитой женщины-снайпера был сын, чаще всего вообще не упоминался.

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Виктор Гутман
Неважно, почему! Важно другое: сын вырос достойным своей матери-Героя!
Анатолий Иванов
Это их,сугубо,семейное дело!
Виктор Гутман
Нет, не совсем так: кем вырос и кем стал Ростислав - это уже не только семейное дело. Важно, что и мать, и сын достойны высочайшего уважения!
Сергей Кутузов
Как она свою тайну может хранить, если умерла 27 октября 1974?

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