Почему снайпер Людмила Павличенко скрыла информацию о своём сыне

Любители историиВоенное делоПочему снайпер Людмила Павличенко скрыла информацию о своём сыне В литературе советских лет тот факт, что у знаменитой женщины-снайпера был сын, чаще всего вообще не упоминался.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВГВиктор ГутманНеважно, почему! Важно другое: сын вырос достойным своей матери-Героя!Анатолий ИвановЭто их,сугубо,семейное дело!ВГВиктор ГутманНет, не совсем так: кем вырос и кем стал Ростислав - это уже не только семейное дело. Важно, что и мать, и сын достойны высочайшего уважения!СКСергей КутузовКак она свою тайну может хранить, если умерла 27 октября 1974?Комментировать
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