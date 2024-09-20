Огненный ад, умноженный на восемь «Искандеров», а палачи «Азова»* казнили солдат перед строем: Карта специальной военной операции на Украине на 20 сентября 2024 года Юлия СоколоваВ результате ракетной атаки российскими комплексами «Искандер» по Харькову, несколько стратегически важных объектов военной инфраструктуры могли получить значительные повреждения.