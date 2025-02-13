Едкий натр 2 Z Цели Трампа логичны и разумны Сегодня, после того как Илон Маск заявил про реальный риск США стать банкротом, у меня окончательно сошёлся пазл о том, какие цели преследует команда Трампа и куда они хотят вести Америку.
Полный текст заявления Трампа о разговоре с Путиным
Комментарии
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Александр Батт
Американцам верить нельзя. Они за время перемирия перевооружат Украину и надрессируют ВСУ. Через 4 года Трамп уйдет, если его раньше не пристрелят, и война вновь возобновится с еще большей кровью.
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9 час.
нина сафронова
🤔🤝
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9 час.
Людмила Свириденко
Хм! Войну-то для чего Россия начинала, а? Чтобы с Америкой переговорить?)))))
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6 час.
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