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  • Владимир Акулов
    Кто  сам  ворует  на  работе  ,  ворует  при  любой  возможности  -защищает  вора.«Смотри, как я её...
  • Элеонора Коган
    И никто не заступился за женину? Ну, украла. Так отберите, пристыдите, вызовите полицию. Под суд живодёрку. И ещё неи...«Смотри, как я её...
  • Владимир Акулов
    Защищают  воров  те  ,  кто  имеет  ментальность  вора  ...«Смотри, как я её...

«Смотри, как я её!» В Кузбассе директор магазина жестоко избила пенсионерку

«Смотри, как я её!» В Кузбассе директор магазина жестоко избила пенсионерку

** Кузбасские следователи возбудили уголовное дело против директора магазина, которая жестоко избила пенсионерку.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Защищают  воров  те  ,  кто  имеет  ментальность  вора  ...
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4 час.
Элеонора Коган
И никто не заступился за женину? Ну, украла. Так отберите, пристыдите, вызовите полицию. Под суд живодёрку. И ещё неизвестно, украла ли? Мож5ет, сама директриса ей подсунула.
Ответить
4 час.
ВА
Владимир Акулов
Кто  сам  ворует  на  работе  ,  ворует  при  любой  возможности  -защищает  вора.
Ответить
4 час.

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