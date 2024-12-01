** Кузбасские следователи возбудили уголовное дело против директора магазина, которая жестоко избила пенсионерку.
«Смотри, как я её!» В Кузбассе директор магазина жестоко избила пенсионерку
Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Защищают воров те , кто имеет ментальность вора ...
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4 час.
Элеонора Коган
И никто не заступился за женину? Ну, украла. Так отберите, пристыдите, вызовите полицию. Под суд живодёрку. И ещё неизвестно, украла ли? Мож5ет, сама директриса ей подсунула.
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4 час.
ВА
Владимир Акулов
Кто сам ворует на работе , ворует при любой возможности -защищает вора.
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4 час.
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