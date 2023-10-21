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Закон, порядок, государство

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Ждите до конца года: пенсионерам 1 раз раздадут по 40 000 рублей - тысячи получателей

Ждите до конца года: пенсионерам 1 раз раздадут по 40 000 рублей - тысячи получателей

Тысячи россиян получат по 40 000 рублей до конца этого года. Подробностями об условиях выплат поделился портал "PNZ.

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Комментарии
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А Кудасов
Ну хоть так, хотя как бы поздновато.
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16 час.
МГ
Малик Гумеров
Или подачками  глаза замыливают от чего ?                                      Или  , таким образом , Путин воспитывает  чиновничество - учит работать для страны - народа !???                                                               Итак ... итак  .... не очень полезно -  недееспособное население не превращается в осознанный народ ,  Путин уйдет  .... , придет типа Медведева = в тройном размере  у населения выжмут  все эти  раздачи .... !                                                                          СИСТЕМУ НУЖНО ПЕРЕСТРАИВАТЬ , ЧТОБЫ ОНА ДЛЯ НАРОДА РАБОТАЛА !          А пока  работает на прихватизаторов - буржуазию , а население подачками с барского стола  кормят .... !
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15 час.
Tania Еременко
Надоела эта брехня!  А посмотришь - всё не бабуле с дедулей. Сколько можно врать? Давать - так всем пенсионерам.
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14 час.

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