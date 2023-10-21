Тысячи россиян получат по 40 000 рублей до конца этого года. Подробностями об условиях выплат поделился портал "PNZ.
Ждите до конца года: пенсионерам 1 раз раздадут по 40 000 рублей - тысячи получателей
Комментарии
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А Кудасов
Ну хоть так, хотя как бы поздновато.
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16 час.
МГ
Малик Гумеров
Или подачками глаза замыливают от чего ? Или , таким образом , Путин воспитывает чиновничество - учит работать для страны - народа !??? Итак ... итак .... не очень полезно - недееспособное население не превращается в осознанный народ , Путин уйдет .... , придет типа Медведева = в тройном размере у населения выжмут все эти раздачи .... ! СИСТЕМУ НУЖНО ПЕРЕСТРАИВАТЬ , ЧТОБЫ ОНА ДЛЯ НАРОДА РАБОТАЛА ! А пока работает на прихватизаторов - буржуазию , а население подачками с барского стола кормят .... !
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15 час.
Tania Еременко
Надоела эта брехня! А посмотришь - всё не бабуле с дедулей. Сколько можно врать? Давать - так всем пенсионерам.
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14 час.
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