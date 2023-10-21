Ждите до конца года: пенсионерам 1 раз раздадут по 40 000 рублей - тысячи получателей

МГ

Малик Гумеров

Или подачками глаза замыливают от чего ? Или , таким образом , Путин воспитывает чиновничество - учит работать для страны - народа !??? Итак ... итак .... не очень полезно - недееспособное население не превращается в осознанный народ , Путин уйдет .... , придет типа Медведева = в тройном размере у населения выжмут все эти раздачи .... ! СИСТЕМУ НУЖНО ПЕРЕСТРАИВАТЬ , ЧТОБЫ ОНА ДЛЯ НАРОДА РАБОТАЛА ! А пока работает на прихватизаторов - буржуазию , а население подачками с барского стола кормят .... !