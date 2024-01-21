Комик Ревва с семьей переехал в Дубай после того, как его вырезали на российском ТВ Юморист и бывший резидент «Comedy Club» Александр Ревва решил покинуть Россию вместе с супругой и детьми, пишет Telegram-канал 360.
Известный юморист уехал из России с семьей
Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Какой юморист. Клоун бездарный.
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13 час.
Сергей Oблезов
Он такой же юморист, как и певец! Все шутки ниже пояса, срам один! Пусть живет в Испании такие в стране больше котироваться не будут! Пусть своей рожей испанцев пугает, если получится?
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12 час.
Ольга Селезнева
В Перми выступил на корпоративе (денег срубил)- на отдых укатил .
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10 час.
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