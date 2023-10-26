Вембаньяма дебютировал в НБА и набрал 15 очков, но его «Сан-Антонио» проиграл «Далласу»

Первый номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма сыграл первый официальный матч в НБА. 19-летний французский центровой (рост 222 см) вышел в стартовой пятерке «Сан-Антонио Сперз» на домашнюю игру регулярного чемпионата против «Даллас Маверикс».
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