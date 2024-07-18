Проиранские группировки заявляют о возобновлении боевых действий против американских войск в Ираке и Сирии.
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Проиранские группировки заявляют о возобновлении боевых действий против американских войск в Ираке и Сирии.
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