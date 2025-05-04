«Старлинкопад» усилился: SpaceX в апреле сожгла в атмосфере больше спутников, чем в марте

В апреле 2025 года спутниковая сеть Starlink, принадлежащая SpaceX, пополнилась 259 новыми спутниками, при этом 78 аппаратов были выведены с орбиты и сгорели в атмосфере, что дало чистый прирост в 181 спутник.
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