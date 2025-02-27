SHOT: у телеведущего Леонида Якубовича во владении замок за 1 млрд рублей

Shot обнаружил тайные роскошные хоромы у телеведущего Леонида Якубовича.У популярного телеведущего Леонида Якубовича имеется собственное «Поле чудес» - точнее, роскошное жилье, наличие которого Якубович не афиширует.
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