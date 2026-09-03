Для тех, кому простого RAV4 недостаточно. Новый Lexus NX 2027 приедет в Россию в 2027 году, дилеры оценили кроссовер в 7 млн рублей

Но 7 млн рублей — это стоимость базовой версии, а за хорошо оснащенный NX попросят 10 млн рублей Представленный несколько дней назад обновленный Lexus NX доберется до российского рынка ориентировочно в середине 2027 года.
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