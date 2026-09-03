iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

Для тех, кому простого RAV4 недостаточно. Новый Lexus NX 2027 приедет в Россию в 2027 году, дилеры оценили кроссовер в 7 млн рублей

Для тех, кому простого RAV4 недостаточно. Новый Lexus NX 2027 приедет в Россию в 2027 году, дилеры оценили кроссовер в 7 млн рублей

Но 7 млн рублей — это стоимость базовой версии, а за хорошо оснащенный NX попросят 10 млн рублей Представленный несколько дней назад обновленный Lexus NX доберется до российского рынка ориентировочно в середине 2027 года.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым