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Депутат Онищенко рассказал о тонкостях одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19

Депутат Онищенко рассказал о тонкостях одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19

Одновременная вакцинация против коронавирусной инфекции и гриппа возможно только с месячным интервалом.

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Meerflyegerr
"... Издание URA.RU ранее писало, что Онищенко призвал наказывать врачей, которые отговаривают пациентов от вакцинации..." А всего-то год назад оный Онищенко другие песенки пел... "...Научной необходимости в тотальной вакцинации нет. Я как специалист в этой области практики говорю, что ее не будет, но это моя точка зрения», — подчеркнул Онищенко..." Ишь, как депутатство-то повлияло... 🤔 https://m.lenta.ru/news/2020/06/03/onishenko/

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