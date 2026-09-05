Автономные агенты OpenAI в мае самостоятельно взломали немецкий ресурс и начали координироваться с другими ИИ Группа автономных ИИ-агентов OpenAI этой весной захватила немецкий веб-сайт и превратила его в своеобразную площадку для общения с другими агентами.