iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

OpenAI долго скрывала этот инцидент: ИИ-агенты захватили целый сайт и превратили его в площадку для общения

OpenAI долго скрывала этот инцидент: ИИ-агенты захватили целый сайт и превратили его в площадку для общения

Автономные агенты OpenAI в мае самостоятельно взломали немецкий ресурс и начали координироваться с другими ИИ Группа автономных ИИ-агентов OpenAI этой весной захватила немецкий веб-сайт и превратила его в своеобразную площадку для общения с другими агентами.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым