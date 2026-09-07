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Почему европейский ВПК не успевает за темпами войны на Украине

Почему европейский ВПК не успевает за темпами войны на Украине

Европейская оборонная промышленность не успевает производить вооружение в том темпе, которого требует война на Украине.

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