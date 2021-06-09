Командующий Черноморским флотом провёл личный приём граждан

Командующий Черноморским флотом провёл личный приём граждан

На приёме у командующего ЧФ были граждане, чьи проблемные вопросы были вынесены на рассмотрение отделением по работе с обращениями граждан управления Черноморского флота.

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