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Медицинская Россия

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Минздрав объяснил сокращение двух заместителей главврача онкодиспансера

Минздрав Владимирской области объяснил сокращение двух заместителей главврача онкодиспансера Министерство здравоохранения Владимирской области заявило, что сокращение двух должностей заместителей главного врача областного клинического онкодиспансера связано с экономической целесообразностью и приоритетом медицинского персонала над управленческим.

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