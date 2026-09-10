В Атырау 300 участников из 5 стран борются за гранты на 3 млн тенге

В Атырау стартовал международный молодёжный форум, объединивший более 300 участников из Казахстана, России, Узбекистана, Азербайджана и Грузии.
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