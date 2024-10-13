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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бивол поблагодарил фанатов: «Я ощущаю вашу поддержку, всем спасибо. Что поделать. Идем дальше – вперед»

«Ребят, всем спасибо большое за поддержку – я ее ощущаю. Ну. что поделать. Понимаем то, что имеем, и идем дальше – вперед», – сказал экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.

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