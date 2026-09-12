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Мировое обозрение

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В Киеве увидели сигнал: Посланники Трампа могли предложить Украине отказаться от НАТО

В Киеве увидели сигнал: Посланники Трампа могли предложить Украине отказаться от НАТО

Заявление Владимира Зеленского о том, что Украину подталкивают к неким форматам, призванным убедить Россию в отказе Киева от членства в Североатлантическом альянсе, дало украинским аналитикам повод говорить о содержании американского мирного пакета.

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