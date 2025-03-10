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Царьград

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"Шепотом и за закрытыми дверями": Британские чиновники сомневаются в Зеленском, но скрывают это

"Шепотом и за закрытыми дверями": Британские чиновники сомневаются в Зеленском, но скрывают это

Они считают, что тот "рискует принять плохие решения".Публичные заявления западных чиновников отличаются от их личных оценок по отношению к президенту Украины.

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