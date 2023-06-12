В ходе своего наступления от районе запорожского Орехова, на Времевском выступе, а также в районе Артёмовска противник применяет фактически все виды оружия и военной техники, которые были ему поставлены натовскими спонсорами вооружённого конфликта.
В ходе своего наступления от районе запорожского Орехова, на Времевском выступе, а также в районе Артёмовска противник применяет фактически все виды оружия и военной техники, которые были ему поставлены натовскими спонсорами вооружённого конфликта.
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