Военное обозрение

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Появились кадры сквозного пробития американской бронемашины ВСУ на Времевском выступе в результате поражения российским дроном «Ланцет»

Появились кадры сквозного пробития американской бронемашины ВСУ на Времевском выступе в результате поражения российским дроном «Ланцет»

В ходе своего наступления от районе запорожского Орехова, на Времевском выступе, а также в районе Артёмовска противник применяет фактически все виды оружия и военной техники, которые были ему поставлены натовскими спонсорами вооружённого конфликта.

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