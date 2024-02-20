Депутат предложила дать многодетным семьям стопроцентный туристический кешбэк

Многодетным семьям предлагают дать стопроцентный туристический кешбэк. С такой просьбой к вице-премьеру правительства Дмитрию Чернышенко обратилась первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
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