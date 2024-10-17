Шарм и винтажное очарование: как носить и с чем сочетать вещи из вельвета Алёна ЮрьеваВельвет снова в моде, и это не удивительно! Его характерная текстура не только согревает в холодное время года, но и придаёт образам неповторимый шарм.
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