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Татарстанда яңгыр һәм томан фаразлана

Татарстанда яңгыр һәм томан фаразлана

Татарстанда 17 сентябрьдә алмашынучан болытлы һава торышы көтелә. ТР Гидрометеорология үзәге фаразлары нигезендә, иртән урыны белән кыска вакытлы яңгыр явачак.

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