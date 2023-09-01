ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • Платон Платонов
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    Ещё не слышал здесь сплетен. Ну поведай, какие тут циркулируют сплетни?Девушка манипулирует

Нравится ли женщинам занятие любовью

Нравится ли женщинам занятие любовью

Нравится ли женщинам занятие любовью? И почему все женщины, которым я предлагаю заняться любовью, всегда говорят - Ой, а знаешь, мне не интересно да и не нравится заниматься любовью.

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Комментарии
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Владимир Соколов
без любви секс не фонтан 😂
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4 час.
Владимир Соколов
чего то не пойму)) вам всё равно с кем или так дешево что не стоит даже спрашивать о цене? 😂
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4 час.
Майя Maja
Никак. Но &quot;особо одаренным&quot; в этом вопросе не понять)))
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3 час.

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