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В Крыму задержали местного жителя, хранившего сим-карты для агентов СБУ

В Крыму задержали местного жителя, хранившего сим-карты для агентов СБУ

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Силовики задержали жителя Крыма, хранившего сим-карты для агентов украинских спецслужб, заведено уголовное дело, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

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