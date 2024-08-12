Выявлена связь между здоровьем органов и психикой

Ученые Мельбурнского университета, Университетского колледжа Лондона и Кембриджского университета выявили взаимосвязь между состоянием органов, мозгом и образом жизни и их влиянием на психическое здоровье.
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