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Щенок Джесси сбил дрон и спас бойцов в зоне СВО ценой жизни

Щенок Джесси сбил дрон и спас бойцов в зоне СВО ценой жизни

Щенок Джесси во время одной из атак бросился на оптоволоконный дрон в зоне СВО и сбил его. Питомец спас бойцов ценой собственной жизни, сообщили в соцсетях регионального отделения Народного фронта.

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