В МВД хотят ввести полный запрет на кредиты для защиты граждан от мошенников

Снять его можно будет только через индивидуальную разблокировку В Министерстве внутренних дел РФ обсуждают проект полного запрета выдачи кредитов, передает агентство «Прайм» со ссылкой на замначальника Следственного департамента МВД РФ Данила Филиппова.
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