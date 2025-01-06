Царьград Фото: Freepik.com Мы многое уже рассказали о ситуации в Курской области, где противник предпринял попытку наступления в районе Бердина.
"Жжём, как в тире": Что говорят бойцы о наступлении ВСУ в Курской области. От ЧВК "Вагнер" - отдельный привет
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВВ
Владимир Витковский
... в Мариуполе бандеропадаль полностью не утилизировали, вот дерьмо и всплыло, надо под ноль уничтожать это дерьмо...
Ответить
16 час.
Юрий Золотарев
Согласен!! БандероПАДАЛЬ следует уничтожать ПОД НОЛЬ!!
Ответить
13 час.
Юрий Золотарев
Будем надеяться, что 25-й год начался УСПЕШНО для наших парней (Вечная Память павшим, конечно, но они - Герои, пожертвовавшие собой ради будущего, так было всегда в Истории России). И, кто знает, возможно, подобное НАЧАЛО года знаменует то, что к концу, а то и к середине его наметится АБСОЛЮТНАЯ МОГИЛА для евро-бандеро-фашизма!
Ответить
13 час.
Свежие комментарии