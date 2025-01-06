Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Жжём, как в тире": Что говорят бойцы о наступлении ВСУ в Курской области. От ЧВК "Вагнер" - отдельный привет

"Жжём, как в тире": Что говорят бойцы о наступлении ВСУ в Курской области. От ЧВК "Вагнер" - отдельный привет

Царьград Фото: Freepik.com Мы многое уже рассказали о ситуации в Курской области, где противник предпринял попытку наступления в районе Бердина.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... в Мариуполе бандеропадаль полностью не утилизировали, вот дерьмо и всплыло, надо под ноль уничтожать это дерьмо...
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16 час.
Юрий Золотарев
Согласен!! БандероПАДАЛЬ следует уничтожать ПОД НОЛЬ!!
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13 час.
Юрий Золотарев
Будем надеяться, что  25-й год начался УСПЕШНО для наших парней (Вечная Память павшим, конечно, но они - Герои, пожертвовавшие собой ради будущего, так было всегда в Истории России). И, кто знает, возможно, подобное НАЧАЛО года знаменует то, что к концу, а то и к середине его наметится АБСОЛЮТНАЯ МОГИЛА для евро-бандеро-фашизма!
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13 час.

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