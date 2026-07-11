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Аргентина Швейцария, 12 июля 2026 года: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира

Матч пройдет в рамках Чемпионата мира 12 июля 2026 года на стадионе «Эрроухед Стэдиум» в Канзас-Сити.

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