Составы команд на «Тур де Франс-2023»: Uno-X первой объявила участников

«Тур де Франс-2023» Составы команд AG2R Citroën: Alpecin-Deceuninck: Arkea-Samsic: Astana Qazaqstan: Bahrain Victorious: Bora-Hansgrohe: Cofidis: DSM-Firmenich: EF Education-EasyPost: Groupama-FDJ: INEOS Grenadier: Intermarche-Circus-Wanty: Israel-Premier Tech: Jayco AlUla: Jumbo-Visma: Lidl-Trek: Lotto-Dstny: Movistar: Soudal-Quick Step: TotalEnergies: UAE Team Emirates: Uno-X: Александр Кристофф (Норвегия), Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия), Сорен Вэреншельд (Норвегия), Торстейн Траен (Норвегия), Расмус Фоссум Тиллер (Норвегия), Йонас Грегард Вилсли (Дания), Йонас Абрахамсен (Норвегия), Антон Чармиг (Дания).
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