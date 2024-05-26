Индийский астролог Кушал Кумар назвал дату начала третьей мировой войны: осталось меньше месяца Татьяна СергееваИзвестный индийский астролог Кушал Кумар в последнем обращении на LinkedIn взволновал мир своим предсказанием о возможном начале третьей мировой войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии