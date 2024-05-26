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Индийский астролог Кушал Кумар назвал дату начала третьей мировой войны: осталось меньше месяца

Индийский астролог Кушал Кумар назвал дату начала третьей мировой войны: осталось меньше месяца

Индийский астролог Кушал Кумар назвал дату начала третьей мировой войны: осталось меньше месяца Татьяна СергееваИзвестный индийский астролог Кушал Кумар в последнем обращении на LinkedIn взволновал мир своим предсказанием о возможном начале третьей мировой войны.

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Комментарии
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Евгений МакЛауд
пока существуют жиды и англосаксы, мир в смертельной опасности.
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15 час.
АК
Андрей Кудрявцев
Я вам советую сменить фамилию. Судя по ней вы англосаксонский жид с примесью шотландской крови.
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13 час.

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