Baldur's Gate 3 получила 12 хотфикс с исправлением некоторых критических ошибок Larian...

Baldur's Gate 3 получила 12 хотфикс с исправлением некоторых критических ошибокLarian Studios продолжает работать над Baldur’s Gate 3, которая, со своей стороны, продолжает демонстрировать некоторые проблемы со стабильностью, такие как различные сбои, о которых сообщалось, в частности, после запуска последнего крупного патча под номером пять… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.