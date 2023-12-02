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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Baldur's Gate 3 получила 12 хотфикс с исправлением некоторых критических ошибок Larian...

Baldur's Gate 3 получила 12 хотфикс с исправлением некоторых критических ошибок Larian...

Baldur's Gate 3 получила 12 хотфикс с исправлением некоторых критических ошибокLarian Studios продолжает работать над Baldur’s Gate 3, которая, со своей стороны, продолжает демонстрировать некоторые проблемы со стабильностью, такие как различные сбои, о которых сообщалось, в частности, после запуска последнего крупного патча под номером пять… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.

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