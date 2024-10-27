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«Квадратноголового человечка» Цоя продали за 8 млн рублей

«Квадратноголового человечка» Цоя продали за 8 млн рублей

Рисунок выполнен фломастерами. На торги выставили рисунок солиста группы «Кино» Виктора Цоя. На предмет нашелся покупатель — рисунок продали за 8 млн рублей, сообщает пресс-служба аукциона современного искусства VLADEY.

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