Политика как он...
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Политика как она есть

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СК раскрыл число погибших от действий ВСУ в Курской области

СК раскрыл число погибших от действий ВСУ в Курской области

С 2022 года жертвами преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области стали 167 человек. Об этом заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в рамках оперативного совещания в Курске, передает «Ленте.

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