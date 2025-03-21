Политика как она есть

С 2022 года жертвами преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области стали 167 человек. Об этом заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в рамках оперативного совещания в Курске, передает «Ленте.