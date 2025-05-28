Русская весна
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Русская весна

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Украина передала США условия по прекращению огня

Украина передала США условия по прекращению огня

Переданные Украиной США предложения по урегулированию конфликта с РФ касаются только прекращения огня, остальное Киев рассчитывает обсудить непосредственно в ходе переговоров, заявил во вторник заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Брусило.

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